Mísseis dos EUA de U$ 400 mil derrubaram um balão de U$ 12 do clube de passatempo local, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Recentemente, os Estados Unidos abateram uma série de chamados objetos voadores não identificados. Durante algum tempo, os EUA têm exaltado que esses objetos voadores não identificados estão relacionados à China.

No entanto, como relata a Aviation Week no dia 16: “as descrições de todos os três objetos não identificados abatidos de 10 a 12 de fevereiro correspondem às formas, altitudes e cargas úteis dos pequenos balões pico, os quais foram vendidos por US$ 12 a US$ 180 cada”.

No mesmo dia, o presidente americano, Joe Biden, também anunciou que não havia evidência de que os três objetos voadores não identificados estivessem ligados à China.

Edward Snowden, que divulgou informações sobre os inúmeros programas de vigilância global dos EUA, publicou no dia 17 em sua conta no Twitter: “por favor, me diga que a Casa Branca não passou o mês de fevereiro inteiro disparando mísseis de 400 mil dólares num BALÃO DE 12 DÓLARES do clube de passatempo local”.

