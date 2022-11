Mísseis russos atingem cidade da Polônia próxima à fronteira com a Ucrânia

Duas pessoas morreram após mísseis terem atingido Przewodów, na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, edit

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com com um funcionário da inteligência dos EUA, mísseis russos atingiram uma cidade da Polônia, próximo a fronteira com a Ucrânia, e deixaram duas pessoas mortas.

A informação não foi confirmada pelo porta-voz do governo polonês Piotr Mueller, que apenas disse que o Comitê do Conselho de Ministros para Assuntos de Segurança Nacional e Defesa estavam realizando uma reunião de emergência devido a uma "situação de crise".

Segundo a Associated Press, a mídia polonesa afirma que as duas vítimas eram de Przewodów, uma área rural polonesa próximo à fronteira com a Ucrânia.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.