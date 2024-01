Modi expressa disposição da Índia em contribuir com os objetivos da presidência russa do BRICS

Os dois líderes pretendem coordenar estreitamente as abordagens em toda a agenda de grande escala do BRICS edit

TV BRICS - O presidente russo, Vladimir Putin, teve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nesta segunda-feira (15).



Durante o diálogo, o político indiano expressou a disposição de seu país em contribuir para a implementação das metas e objetivos da presidência russa do BRICS. Os dois líderes pretendem coordenar estreitamente as abordagens em toda a agenda de grande escala da associação. Este ano, cinco países - Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia - juntaram-se ao grupo.

"Discutimos vários desenvolvimentos positivos em uma parceria estratégica particularmente privilegiada e concordamos em desenvolver um roteiro para iniciativas futuras. Também tivemos uma produtiva troca de opiniões sobre várias questões regionais e globais, incluindo a presidência russa do BRICS"



Narendra Modi

Primeiro-ministro da Índia

Além disso, os políticos analisaram questões tópicas do desenvolvimento das relações bilaterais de uma parceria estratégica particularmente privilegiada. Putin e Modi elogiaram as conquistas da cooperação em áreas como comércio, cooperação econômica, científica e técnica, energia, transporte e logística.



Eles expressaram interesse em intensificar ainda mais os laços bilaterais mutuamente benéficos, segundo informa o site oficial do presidente russo.



A Federação Russa assumiu a liderança da associação BRICS em 1º de janeiro de 2024. No âmbito da presidência do bloco, a Rússia realizará mais de 200 eventos de vários níveis e focos. A cúpula do BRICS, o principal evento do ano, será realizada em Kazan em outubro.

