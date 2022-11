Módulo final atraca na estação espacial chinesa

Pequim planeja concluir a construção de Tiangong até o final do ano edit

RT - O terceiro e último módulo atracou na estação chinesa Tiangong na órbita da Terra na terça-feira, segundo a mídia, citando a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA).

O módulo de laboratório, chamado Mengtian (que significa "sonhar com os céus"), foi lançado em um foguete Long March 5B da base de lançamento de Wenchang, na ilha de Hainan, na segunda-feira. Ele chegou à estação espacial Tiangong após uma jornada de cerca de 13 horas e atracou com sucesso no módulo central na terça-feira.

O novo módulo contém equipamentos para estudar microgravidade e realizar experimentos em física de fluidos, ciência dos materiais, ciência da combustão e física fundamental, de acordo com o CMSA.

Ele também carrega o que Pequim descreveu como “o primeiro sistema de relógio atômico frio baseado no espaço do mundo”. O dispositivo fornecerá “o sistema de tempo e frequência mais preciso no espaço, que não deve perder um segundo em centenas de milhões de anos”, disse à AFP um pesquisador da Academia Chinesa de Ciências, Zhang Wei.

Segundo a CMSA, três astronautas chineses (conhecidos como taikonautas) que estão atualmente em órbita se juntarão em breve a outros três, com o objetivo de concluir a construção da estação até o final do ano.

Ao tornar a Tiangong totalmente operacional, a China provará que “agora é um participante igual no espaço com os EUA, Rússia e Europa”, disse o analista espacial chinês Chen Lan à AFP. “Em termos científicos e comerciais, é sempre bom ver novos players chegando… A competição sempre acelera a inovação.”

A China enviou dois outros módulos em órbita nos últimos dois anos. O país está construindo sua própria estação espacial, pois foi excluída do projeto da Estação Espacial Internacional (ISS) desde 2011, quando o governo dos EUA proibiu a NASA de trabalhar com Pequim.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse na terça-feira que Pequim espera que Tiangong se torne “um lar espacial para toda a humanidade”.

A estação estará aberta a todos os estados-membros da ONU, disse Zhao, acrescentando que já foram aprovados projetos científicos de 17 países, incluindo Suíça, Polônia, Alemanha e Itália.

