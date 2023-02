"Momento é de combate à extrema-direita", diz Bernie Sanders

Apoie o 247

(Reuters) - O senador norte-americano Bernie Sanders afirmou nesta sexta-feira, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o momento é de solidariedade e cooperação internacionais para enfrentar desafios como a proteção ambiental e o combate à extrema-direita.

Lula viajou aos Estados Unidos como convidado à Casa Branca pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em uma visita que se concentrará no apoio à democracia e nos compromissos ambientais compartilhados.

"Se alguma vez houve um momento para solidariedade internacional sobre esses desafios compartilhados, este é o momento. Minha esperança e expectativa é que os Estados Unidos e o Brasil construam uma parceria mais forte para enfrentar essas crises", disse o senador democrata em um comunicado.

"Nossos países compartilham muitos desafios, incluindo a ameaça de autoritários de direita que buscam minar as instituições democráticas de ambos os países", explicou Sanders.

"Ao contrário de seu antecessor, Lula entende a enorme ameaça que as mudanças climáticas representam para o nosso planeta. Discutimos ideias de como aumentar a cooperação internacional para preservar o meio ambiente para as gerações futuras... é imperativo que os Estados Unidos trabalhem com o Brasil e outros países para proteger a Amazônia."

Há expectativa de que os Estados Unidos anunciem sua primeira contribuição ao Fundo Amazônia, reativado pelo atual governo brasileiro, com um possível anúncio durante a reunião do presidente Joe Biden com Lula na Casa Branca nesta sexta-feira.

De acordo com o comunicado de Sanders, os dois também conversaram sobre "maneiras de construir uma economia que atenda a todas as pessoas, não apenas aos ricos e às grandes corporações", com atenção aos direitos dos trabalhadores e ao fortalecimento de sindicatos.

