Monica de Bolle sobre pandemia: EUA é um espelho do que vai acontecer no Brasil

247 - A economista e professora da Universidade Johns Hopkins (EUA) Monica de Bolle alertou, em participação no programa Boa Noite 247, que o governo brasileiro segue negligente no combate ao novo coronavírus. Ela afirma que os “EUA é um espelho do que vai acontecer no Brasil”, referindo-se ao aumento de contágio do vírus após a reabertura prematura de serviços no país.

“Você reabre as atividades e as mortes não aumentam. Passa uma, duas, três semanas e todo mundo fica com aquela impressão de que nada de ruim irá acontecer. Quando se atinge a sexta ou sétima semana, após a reabertura, a curva empina e as contaminações aumentam”, explicou a economista que mora nos EUA e observou o país, que conseguiu atingir o platô [estagnação da curva de contágio da Covid-19] no mês de maio, enfrentar atualmente o aumento de contaminações.

Ela também destacou que, no campo econômico, “existe uma falsa visão de recuperação após a reabertura dos serviços, mas que, na sequência, há o tombo”, por conta do aumento da curva de infecções gerado com o fim prematuro da quarentena. “Aqui nos EUA, Democratas e Republicanos já voltaram a debater um plano de ajuda fiscal”, informou.

“Não adianta brigar com o vírus, se você resolver encarar a Covid-19 vai pegar a doença”, concluiu.

