Morales: EUA perseguem Assange por exercer o direito à liberdade de expressão

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales prestou apoio a Julian Assange, após a Justiça britânica negar a extradição do ativista australiano para os Estados Unidos.

"Saudamos a decisão dos tribunais britânicos de rejeitar a extradição para os Estados Unidos do irmão Julian Assange, perseguido e preso por 10 anos por exercer o direito à liberdade de expressão e informação. #Assange deve ser liberado", disse Morales no Twitter.

Nos EUA, Assange seria condenado a até 175 anos de prisão. Assange enfrenta acusações criminais por ter divulgado, entre 2010 e 2011, informações confidenciais sobre as atividades do Exército americano no Iraque e no Afeganistão durante a chamada "guerra ao terror'".

