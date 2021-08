Morre aos 69 anos no Japão, Maki Kaji, 'padrinho do sudoku'

247 - O “padrinho do Sudoku”, o japonês Maki Kaji, morreu no último dia 10 de agosto, informou nesta terça-feira (17) a empresa de quebra-cabeças que ele cofundou, a Nikoli. A causa da morte foi o câncer do ducto biliar. Maki morreu em casa, em Tóquio. Informou o The Guardian .

Kaji transformou um jogo de números em um dos quebra-cabeças lógicos mais populares do mundo e o rebatizou de Sudoku. O primeiro contato dele com o jogo, chamado à época de Number Place, foi em 1984.

Em uma entrevista, em 2008, Kaji afirmou que se apaixonou pelo jogo, mas que gostaria de dar-lhe um nome japonês. “Eu criei o nome em cerca de 25 segundos.”, disse.

PUBLICIDADE

Através de sua editora, a Nikoli, Kaji ajudou a popularizar o Sudoku, em meados dos anos 2000, tornando-se a primeira revista de quebra-cabeças do Japão, segundo informou a empresa.

Miki Kaji orgulhava-se em dizer que independente de quando o jogo foi criado, a sua empresa foi responsável por testar e aperfeiçoar amplamente os quebra-cabeças existentes.

PUBLICIDADE

Cerca de 200 milhões de pessoas em 100 países resolveram o quebra-cabeça lógico, que envolve o preenchimento de uma grade numerada.





PUBLICIDADE