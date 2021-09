Morre de Covid nos EUA negacionista que queria ser tratada com ivermectina

Veronica Wolski ficou conhecida por exibir faixas com discursos negacionistas em uma ponte em Chicago edit

247 - Morreu de Covid-19 na manhã desta segunda-feira (13), no Amita Resurrection Health Medical Center, em Chicago, nos Estados Unidos, Veronica Wolski, mulher de 64 anos que exigia ser tratada com ivermectina, medicamento comprovadamente ineficaz no combate ao coronavírus.

Pelas redes sociais, Veronica costumava divulgar desinformação sobre a pandemia. "Nunca usei máscara. Chamei a polícia para pessoas que tentaram me obrigar a usar máscara”, disse ela, por exemplo, em um vídeo.

A senhora ficou conhecida por exibir faixas com discursos negacionistas em uma ponte em Chicago.

A hospitalização de Veronica foi notícia no último mês depois que seu marido e apoiadores divulgaram que ela queria ser tratada com o remédio ineficaz.

