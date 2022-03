Morre Madeleine Albright, ex-secretária de Estado dos EUA, aos 84 anos

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, (Reuters) - Madeleine Albright, que fugiu dos nazistas quando criança na Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial, mas se tornou a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos e, em seus últimos anos, um ícone feminista da cultura pop, morreu na quarta-feira aos 84 anos, disse sua família.

Albright foi um diplomata durão em um governo que hesitou em se envolver nas duas maiores crises de política externa da década de 1990 - os genocídios em Ruanda e na Bósnia-Herzegovina.

"Estamos com o coração partido em anunciar que a dra. Madeleine K. Albright, a 64ª secretária de Estado dos EUA e a primeira mulher a ocupar esse cargo, faleceu hoje cedo. A causa foi o câncer", disse a família no Twitter.

Albright foi embaixador dos EUA nas Nações Unidas de 1993 a 1997 e secretário de Estado do presidente dos EUA, Bill Clinton, de 1997 a 2001.

Enquanto estava nas Nações Unidas, ela pressionou por uma linha mais dura contra os sérvios na Bósnia depois que as forças militares sérvias bósnias sitiaram a capital Sarajevo.

Durante o primeiro mandato de Clinton, muitos dos principais especialistas em política externa do governo não quiseram se envolver porque se lembravam vividamente de como os Estados Unidos ficaram atolados no Vietnã.

Em 1995, soldados sérvios-bósnios invadiram três enclaves muçulmanos, Srebrenica, Gorazde e Zepa, e massacraram mais de 8.000 pessoas.

Os Estados Unidos responderam trabalhando com a OTAN em ataques aéreos que forçaram o fim da guerra, mas somente depois de três anos.

A experiência de Albright como refugiada a levou a pressionar para que os Estados Unidos fossem uma superpotência que usasse essa influência. Ela queria um "internacionalismo muscular", disse James O'Brien, conselheiro sênior de Albright durante a guerra da Bósnia.

Certa vez, ela irritou um chefe do Pentágono ao perguntar por que os militares mantinham mais de 1 milhão de homens e mulheres em armas se nunca os usavam.

No início do governo Clinton, enquanto ela defendia sem sucesso uma resposta mais rápida e forte na Bósnia, Albright apoiou um tribunal de crimes de guerra das Nações Unidas que acabou colocando os arquitetos dessa guerra, incluindo o presidente sérvio Slobodan Milosevic e líderes sérvios-bósnios, na prisão, O. -Brien disse.

O franco Albright assumiu uma linha dura em um incidente de 1996, onde caças cubanos derrubaram dois aviões desarmados baseados nos EUA, dizendo: "Isso não é cojones, isso é covardia", usando uma vulgaridade espanhola que significa "testículos".

Albright, que nasceu na antiga Tchecoslováquia em 1937, foi nomeada para se tornar a primeira mulher secretária de Estado e confirmada por unanimidade em 1997. Ela ficou no cargo até 2001.

As dolorosas lições aprendidas em Ruanda e na Bósnia serviram bem aos Estados Unidos em Kosovo, quando Washington viu os sérvios mais poderosos iniciarem um programa de limpeza étnica de albaneses étnicos. A OTAN respondeu com uma campanha de 11 semanas de ataques aéreos em 1999, que se estendeu a Belgrado.

Durante os esforços para pressionar a Coreia do Norte a encerrar seu programa de armas nucleares, que não tiveram sucesso, Albright viajou para Pyongyang em 2000 para se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-il, tornando-se o mais alto funcionário dos EUA a visitar o país secreto comunista.

Depois que os anos Clinton e os anos 1990 terminaram, Albright se tornou um ícone para uma geração de mulheres jovens que buscavam inspiração em sua busca por oportunidades e respeito no local de trabalho. Albright gostava de dizer: "Há um lugar especial no inferno para as mulheres que não se ajudam".

Albright era um contraste marcante com seus antecessores e colegas do sexo masculino em ternos de uniforme. Ela usava roupas e joias para enviar mensagens políticas azedas. Um dos favoritos era um broche de cobra, uma referência ao líder iraquiano Saddam Hussein chamando-a de "serpente incomparável".

Ela escreveu um livro sobre suas joias de assinatura, um dos vários best-sellers, explicando que os alfinetes eram uma ferramenta diplomática. Balões ou broches de flores indicariam que ela se sentia otimista, enquanto um caranguejo ou tartaruga indicariam frustração.

Nascida Marie Jana Korbelova em Praga em 15 de maio de 1937, sua família fugiu em 1939 para Londres quando a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia. Ela frequentou a escola na Suíça aos 10 anos e adotou o nome Madeleine.

Ela foi criada como católica romana, mas depois que se tornou secretária de Estado, o Washington Post desenterrou documentação mostrando que sua família era judia e parentes, incluindo três avós, morreram no Holocausto. Seus pais provavelmente se converteram ao catolicismo do judaísmo para evitar a perseguição à medida que o nazismo ganhava força na Europa, informou o jornal.

Após a guerra, a família deixou Londres e voltou para a Tchecoslováquia, então no auge de uma tomada comunista.

Seu pai, um diplomata e acadêmico que se opunha ao comunismo, mudou a família para os Estados Unidos, onde lecionou estudos internacionais na Universidade de Denver. Uma de suas alunas favoritas era Condoleezza Rice, que se tornaria a segunda secretária de Estado em 2005 sob o presidente republicano George W. Bush.

"É notável que esse professor emigrante tcheco tenha treinado dois secretários de Estado", disse Albright ao New York Times em 2006.

Albright frequentou o Wellesley College, em Massachusetts, e obteve um doutorado na Columbia University. Ela se tornou fluente ou quase em seis idiomas, incluindo tcheco, francês, polonês e russo, além de inglês.

Em 1959, ela se casou com o herdeiro do jornal Joseph Medill Patterson Albright, que conheceu enquanto trabalhava no Denver Post, e tiveram três filhas. Eles se divorciaram em 1982.

Ela seguiu seu pai na academia, mas também se envolveu na política democrata. Albright se juntou à equipe do senador Edmund Muskie, um democrata do Maine, em 1976 e dois anos depois tornou-se membro da equipe do Conselho de Segurança Nacional do presidente Jimmy Carter.

Desde que deixou o governo Clinton, ela escreveu uma série de livros. Um deles, "Hell and Other Destinations", foi publicado em abril de 2020. Outros incluem sua autobiografia, "Madam Secretary: A Memoir" (2003) e "Read My Pins: Stories from a Diplomat's Jewel Box" (2009).

O Albright de fala simples fez incursões na cultura popular. A personagem da estrela de "Parks and Recreation", Amy Poehler, tinha uma foto de Albright em seu escritório.

Em 2005, na série de televisão "Gilmore Girls", a personagem Rory sonhou que Albright, vestindo um terno vermelho e um broche de águia, era sua mãe.

Em 2018, ela e os ex-secretários de Estado Colin Powell e Hillary Clinton informaram uma secretária de Estado fictícia em "Madam Secretary", onde ela falou apaixonadamente sobre os perigos do nacionalismo abusivo.