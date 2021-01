Morre mulher baleada no peito no Capitólio, dizem fontes da polícia

247 - Uma mulher que foi baleada no peito durante a invasão de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Capitólio nesta quarta-feira (6) não resistiu ao ferimento e morreu, de acordo com fontes policiais ouvidas pela emissora NBC.

Informações anteriores já davam conta de que o estado de saúde da vítima era crítico.

Vídeos do momento do disparo e do resgate circularam nas redes.

