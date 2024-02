Morre o líder da Namíbia, Hage Geingob, diagnosticado com células cancerígenas

No início de janeiro, a presidência informou que Geingob havia sido diagnosticado com células cancerígenas após exames de biópsia e que ele passaria por tratamento edit

(Sputnik) - O presidente da Namíbia, Hage Geingob, que havia sido diagnosticado com células cancerígenas, faleceu neste domingo (4), aos 82 anos, em um hospital onde estava sendo tratado, disse o presidente interino da Namíbia, Nangolo Mbumba.

"É com a maior tristeza e pesar que informo que nosso amado Dr. Hage G. Geingob, o Presidente da República da Namíbia, faleceu hoje, domingo, 4 de fevereiro de 2024, por volta das 00h04, no Hospital Lady Pohamba, onde estava recebendo tratamento médico de sua equipe médica. Ao seu lado, estava sua querida esposa, Madame Monica Geingos, e seus filhos", citou a presidência da Namíbia em um comunicado no X, acrescentando que a equipe médica de Geingob "fez o seu máximo para garantir que nosso Presidente se recuperasse".

Mbumba acrescentou que "a nação namibiana perdeu um distinto servo do povo, um ícone da luta pela libertação, o principal arquiteto de nossa constituição e o pilar da casa namibiana".

O gabinete da Namíbia "se reunirá com efeito imediato a fim de fazer os arranjos de estado necessários" em conexão com o falecimento de Geingob.

No início de janeiro, a presidência informou que Geingob havia sido diagnosticado com células cancerígenas por sua equipe médica após exames de biópsia e que ele passaria por tratamento. Na época, a presidência acrescentou que Geingob, com eleições presidenciais e parlamentares previstas para ocorrer no final de 2024, continuaria a exercer suas funções como presidente e presidente do gabinete do país. Em meados de janeiro, a presidência anunciou que Geingob viajaria para os Estados Unidos para um tratamento inovador de dois dias contra o câncer e, mais tarde, anunciou que o presidente retornou à Namíbia em 31 de janeiro.

