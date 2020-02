Morre por coronavírus diretor do hospital de Wuhan. Número de mortos na China se aproxima de 1.900

O diretor do Hospital Wuchang em Wuhan, Liu Zhiming, morreu na manhã desta terça-feira (18) depois que "todos os esforços para o salvar falharam", informou a emissora chinesa CCTV edit

247 - O diretor do Hospital de Wuhan, epicentro do coronavírus na China, Liu Zhiming, de 51 anos, se tornou o primeiro diretor de uma instituição médica na China a morrer da nova doença, informa a mídia chinesa.

Segundo a emissora, o Hospital Wuchang, que tem 966 funcionários, foi um dos primeiros a aceitar pacientes com coronavírus, reporta o site Sputnik.

A morte de Liu foi anunciada inicialmente na segunda-feira (17) à noite pela Comissão de Saúde de Hubei. Entretanto, em uma mensagem de atualização, a comissão disse que o diretor do hospital estava vivo e lutando contra o vírus.

Pelo menos seis outros médicos morreram na China devido ao vírus, enquanto outros 1.716 foram infectados, informou a AFP, citando números oficiais.

De acordo com os últimos dados, o número de infectados na China ultrapassou 72.500 pessoas, morreram 1.868, mais de 12.500 se recuperaram. No total, são 43.300 infectados e 1.874 falecidos no mundo.