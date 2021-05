Morre William Shakespeare, primeiro homem a se vacinar contra a covid-19 no Reino Unido

Shakespeare morreu na quinta-feira no hospital onde foi vacinado e onde foi hospitalizado no ano passado após sofrer um derrame edit

247 - William Shakespeare, o homem com o nome famoso que inspirou manchetes em todo o Reino Unido no ano passado, quando se tornou a segunda pessoa no país a receber uma vacina contra o novo coronavírus, morreu após sofrer um derrame, disse sua família em um comunicado. Ele tinha 81 anos. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Em um comunicado divulgado pelo hospital onde Shakespeare foi vacinado, sua esposa de 53 anos, Joy, disse que ele ficou grato por se tornar uma das primeiras pessoas a ser vacinada contra o coronavírus.

Shakespeare morreu na quinta-feira no hospital onde foi vacinado e onde foi hospitalizado no ano passado após sofrer um derrame.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.