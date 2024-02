Apoie o 247

247 - A morte do opositor russo Alexei Navalny foi classificada como "natural" no seu atestado de óbito, conforme informado pela sua porta-voz, Kira Yarmysh. A informação foi repassada a Yarmysh pela mãe do líder da oposição na Rússia.

“O relatório médico sobre a morte mostrado à mãe de Alexei Navalny afirmava que as causas da morte eram naturais”, escreveu Yarmysh em russo no X

Na última sexta-feira, o serviço prisional russo afirmou que Navalny morreu enquanto estava encarcerado, acrescentando que está em curso uma investigação sobre a causa da morte. O presidente Joe Biden disse no mesmo dia que os Estados Unidos não sabem exatamente como Navalny morreu, mas mesmo assim culpou o presidente russo, Vladimir Putin. O Kremlin classificou tais declarações de políticos ocidentais como ultrajantes e inaceitáveis.

