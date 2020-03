Mortes por coronavírus já ultrapassam dez mil no mundo

No total, sabe-se que mais de 244 mil pessoas estão infectadas com o vírus edit

247- Mais de 10 mil pessoas faleceram vítimas do coronavírus, no momento. A quantidade de pessoas infectadas, que se saiba, já ultrapassou 244 mil pessoas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, os casos já são mais de 600. Além disso, na quinta-feira, 20, sete pessoas já morreram em decorrência do vírus no país.

Ao todo, 21 Estados já têm pacientes com infecção pelo coronavírus confirmada: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Alagoas (4), Rio Grande do Norte (1), Amazonas, Acre, Pará e Tocantins.