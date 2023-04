Mortos em seita de jejum no Quênia chegam a 58

Apoie o 247

247 - A polícia do Quênia informou nesta segunda-feira (24) que o número de mortos em uma seita chamada Igreja Internacional da Boa Nova subiu para 58. Os corpos foram encontrados ao longo dos últimos três dias em Malindi, cidade localizada no leste do país. Segundo as investigações, os seguidores da seita foram incentivados pelo fundador da igreja, Makenzie Nthenge, a jejuarem completamente "para conhecer Jesus".

De acordo com o G1, Nthenge foi preso há dez dias, porém, seus seguidores continuam escondidos, jejuando, de acordo com a polícia. Parte dos corpos foi encontrada em uma vala comum em uma floresta na região, mas a polícia ainda está em busca de desaparecidos, conforme informado pelo chefe das investigações local, Charles Kamau.

