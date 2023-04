Mortos em seita de jejum no Quênia chegam a 89

Apoie o 247

ICL

247 - Subiu para 89 o número de mortos em uma seita do Quênia que incentivava os seguidores a jejuarem, afirmou o ministério do Interior do país, nesta terça-feira (25).

A pasta acrescentou que mais três pessoas foram resgatadas com vida, elevando o número total de sobreviventes encontrados até agora para 34.

De acordo com o G1, O número de mortos aumentou constantemente nos últimos dias, pois as autoridades realizaram exumações em uma área de 800 acres da floresta Shakahola, no leste do Quênia, onde a autoproclamada Igreja Internacional da Boa Nova estava baseada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.