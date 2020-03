Mortos por coronavírus na Itália passam de 1,4 mil

(ANSA) - O número de mortos na epidemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália chegou a 1.441, segundo balanço divulgado neste sábado (14) pela Defesa Civil. Isso representa um aumento de 175 vítimas em 24 horas.

Já o número de contágios atingiu 21.157, incluindo 17.750 casos ainda ativos (+2.795) e 1.966 pacientes curados (+527). De acordo com o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli, 1.518 pessoas estão na unidade de terapia intensiva.

Os dados revelam que houve um aumento de 36,7% no número de recuperados nas últimas 24 horas. Já a quantidade de mortos cresceu 13,8%.

Na região da Lombardia, em particular, o número de mortes aumentou somente 8%, o equivalente a 76 casos, contra 146 registrados ontem (13). A cidade epicentro na Itália contabilizou no total 966 vítimas, seguida da vizinha Emilia-Romagna (241).

Também ocorreram falecimentos nas regiões do Vêneto (55), do Piemonte (59), de Marcas (36), da Ligúria (27), do Lazio (13), de Friuli Veneza Giulia (13), da Toscana (seis), da Puglia (oito), da Sicília (dois), de Abruzzo (dois), de Trentino-Alto Ádige (dois), do Vale de Aosta (um), da Campânia (seis), da Úmbria (um) e na província de Bolzano (três). (ANSA)