247 - Uma nova tentativa de evacuar civis via corredor humanitário na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, falhou, admitiu Moscou, com o Kremlin culpando Kiev e alegando sabotagem.

“As autoridades de Kiev hoje novamente interromperam cinicamente essa operação humanitária. Em 25 de abril de 2022, às 20h (MSK), ninguém usou o corredor humanitário proposto”, disse o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia, em comunicado, conforme o site RT.

“Esse comportamento absolutamente ilógico e inconsistente das autoridades de Kiev confirma mais uma vez sua indiferença flagrante ao destino de pessoas individuais -- aos cidadãos de seu próprio país”, enfatizou.

A Rússia acusa o Batalhão neonazi Azov de manter civis como escudo humano nos túneis da fábrica. A Ucrânia criticou o fato de que o corredor humanitário foi aberto de forma unilateral.

A batalha por Mariupol dura quase dois meses. Azovstal continua sendo o último reduto sob controle ucraniano na cidade portuária, com os combatentes do regimento neonazista Azov e outras unidades escondidas nas camadas subterrânea. A Rússia já havia oferecido aos combatentes ucranianos uma oportunidade de depor as armas e se render, mas eles recusaram, exigindo evacuação para um “terceiro país” não especificado.

