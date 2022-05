Moscou afirma que envio de navios de guerra ocidentais ao Mar Negro para escoltar grãos ucranianos agravaria a situação na área

Apoie o 247

RT - O envio de navios de guerra de países ocidentais para o Mar Negro para escoltar navios que exportam grãos ucranianos pode agravar a situação na área, alertou o vice-chanceler russo Andrei Rudenko na quarta-feira, 25.



"Isso pioraria drasticamente a situação na região do Mar Negro", disse o diplomata sênior à RIA Novosti.

Questionado por jornalistas da Interfax, Rudenko enfatizou que a Rússia está pronta para o diálogo para resolver o problema dos cargueiros de grãos ucranianos bloqueados. “Estamos sempre dispostos a dialogar com todos aqueles que buscam a paz, para resolver todos os problemas pacificamente”, sublinhou.



Ao mesmo tempo, Moscou está pronta para "fornecer o corredor humanitário necessário, o que faz todos os dias", observou o vice-chanceler.



"A solução do problema alimentar requer uma abordagem abrangente que inclua o levantamento das sanções impostas às exportações e transações financeiras russas, e a Ucrânia deve desminar todos os portos onde os navios estão ancorados", disse Rudenko.



De acordo com relatos da mídia ocidental, a Grã-Bretanha está coordenando com seus aliados um possível plano de enviar navios de guerra ao porto de Odessa para fornecer escolta protetora para navios que exportam grãos da Ucrânia.



O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, propôs o plano na segunda-feira, 23, durante conversas com sua colega britânica Liz Truss em Londres, informa o The Guardian. "Estamos nos aproximando de uma nova colheita e não há maneira prática de exportar o grão a não ser pelo porto de Odessa, no Mar Negro", disse Landsbergis ao jornal.

