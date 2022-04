Moscou avisa que Ucrânia prepara massacre de civis em Odessa para culpar os russos

Apoie o 247

Sputnik - O Serviço de Segurança da Ucrânia está preparando uma provocação com fuzilamentos em massa de civis na região de Odessa para depois acusar os militares russos, disse nesta terça-feira (19) o coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia.

"De acordo com as informações confiáveis disponíveis, o Serviço de Segurança da Ucrânia [SBU, na sigla em russo] está preparando outra provocação monstruosa para acusar os militares russos dos chamados crimes de guerra com extermínio em massa de civis na região de Odessa. Para o efeito, prevê-se que em um futuro próximo uma das unidades do SBU se disfarce usando uniformes de militares russos e execute o fuzilamento de moradores locais", disse o general russo.

Mizintsev acrescentou que "fotos e vídeos desta ação de alegadas atrocidades russas vão ser publicadas por agências de notícias ucranianas e ocidentais para a imediata promoção cínica de falsificações".

O Exército ucraniano pode estar preparando uma provocação na região de Odessa com o objetivo de acusar o lado russo, disse anteriormente na reunião do Conselho de Segurança Dmitry Polyansky, que é o primeiro-vice-representante permanente da Rússia na Organização das Nações Unidas (ONU).

"Não posso deixar de falar sobre os relatos dos habitantes de Odessa que na cidade foram vistos em grande número combatentes das Forças Armadas da Ucrânia usando uniforme militar russo com disfarce. Aparentemente nesta cidade também está sendo preparada uma provocação sangrenta em grande escala, mais precisamente uma operação sob bandeira falsa", disse Polyansky.

"Colegas, não digam depois que nós não os avisamos sobre isto", acrescentou.

