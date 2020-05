Moscou condena o uso de armas de controle de distúrbios contra repórteres pela polícia dos EUA

O ministério das Relações Exteriores da Rússia instou as autoridades americanas competentes e os organismos internacionais a investigar adequadamente a pulverização deliberada de uma substância lacrimal pela polícia de Minneapolis no rosto de um correspondente da RIA Novosti, agência de notícias do país europeu edit

MOSCOU (Sputnik) - Moscou considera inaceitável a pulverização deliberada de uma substância lacrimal pela polícia de Minneapolis no rosto de um correspondente da RIA Novosti como uma manifestação de brutalidade injustificada e considera inaceitável o uso de armas de controle de distúrbios por policiais americanos contra jornalistas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia no domingo (31).

"Estamos preocupados com a crescente violência policial e detenções injustificadas de jornalistas durante a cobertura de protestos nos Estados Unidos que eclodiram após o assassinato de George Floyd. Consideramos inaceitável que as autoridades policiais dos EUA usem armas de controle de distúrbios - balas de borracha e aerossóis lacrimais - contra representantes da mídia após a apresentação de um cartão de imprensa.Em particular, vemos a pulverização deliberada de aerossol de pimenta por policiais de Minneapolis no rosto do correspondente da RIA Novosti Mikhail Turgiyev, apesar de sua identificação como jornalista, como uma manifestação injustificada brutalidade", afirmou o comunicado.

O ministério instou as autoridades americanas competentes e os organismos internacionais a investigar adequadamente esses incidentes.

"Pedimos que organizações internacionais e ONGs de direitos humanos relevantes respondam adequadamente a essa arbitrariedade", afirmou o comunicado.

No início do dia, Mikhail Turgiyev, correspondente da RIA Novosti, que foi prejudicado durante o cumprimento de seu dever, disse que a polícia de Minneapolis, que havia sido alvo de protestos, havia deliberadamente usado spray de pimenta em um grupo de jornalistas.

Segundo ele, o incidente já aconteceu após a dispersão do protesto.

Rossiya Segodnya exige investigação do uso de spray de pimenta pela polícia no RIA Novosti Reporter

A agência de notícias Rossiya Segodnya, no domingo, exigiu uma investigação sobre o uso de spray de pimenta por um policial de Minneapolis em um repórter da RIA Novosti.

"Rossiya Segodnya exige que as autoridades dos EUA investiguem minuciosamente essa ação policial ilícita, que viola as leis americanas sobre liberdade de expressão e informação e as regras internacionais que protegem os jornalistas da violência", dizia o comunicado.

A agência de notícias, da qual a RIA Novosti faz parte, disse que queria que policiais, que repassassem arbitrariamente o repórter que cobria os distúrbios em Minneapolis durante a noite, fossem levados à justiça.

Os protestos em todo o país eclodiram depois que um vídeo de Minneapolis apareceu online, mostrando George Floyd, um negro preso ao chão pelo policial branco Derek Chauvin, que estava pressionando o joelho no pescoço de Floyd. Floyd dizia repetidamente aos quatro policiais envolvidos na prisão que ele não conseguia respirar até não responder. Mais tarde, ele morreu em um hospital local.

Os policiais foram demitidos no dia seguinte, enquanto Chauvin agora foi acusado de assassinato e homicídio culposo em terceiro grau.

Como os protestos se transformaram rapidamente em tumultos e saques, a Guarda Nacional foi convocada em vários estados americanos, e o toque de recolher foi imposto em várias cidades para conter a agitação.

