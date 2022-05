Moscou denuncia vandalismo na Ucrânia contra monumentos soviéticos da vitória contra o nazismo

Diante do vandalismo, o Ministério da Defesa russo criou um portal na internet para lembrar dos feitos na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos conseguiram vencer o nazismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Defesa da Rússia lançou um portal na internet – "Batalha do Dnipro: para manter a memória viva por anos” –, para lembrar dos feitos na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos conseguiram deter a ocupação nazista e derrotar as tropas de Adolf Hitler.

A iniciativa de guardar a memória da luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial na internet se dá frente ao vandalismo realizado por nazistas ucranianos contra monumentos soviéticos contando a vitória contra Hitler.

“A memória das façanhas dos soldados soviéticos que libertaram e restauraram a Ucrânia foi sistemática e deliberadamente destruída nos últimos tempos”, diz comunicado do Ministério da Defesa russo publicado no seu canal Telegram em inglês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pasta do governo russo lembrou do vandalismo contra um memorial no distrito de Voznesenskyi, na província de Zaporozhye. A destruição foi organizada por autoridades locais como parte da política de ‘descomunização’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O monumento era um réplica de um caça Lavochkin com placas com os nomes dos pilotos que não retornaram de suas missões durante a guerra, e havia a Ordem da Vitória e uma placa com a inscrição: "Aos pilotos que defenderam Zaporozhye em agosto-setembro de 1941 e a libertaram em outubro de 1943" – honrando os heróis que derrotaram o nazismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os nazistas ucranianos removeram a Ordem da Vitória de seu pedestal e, no lugar das estrelas vermelhas no avião soviético, colocaram as marcas distintivas da Força Aérea ucraniana e o slogan "Glória à Ucrânia" – que se tornou o slogan das milícias nazistas do país.

Segundo o Ministério da Defesa russo, o novo portal criado para manter a memória da luta contra o nazismo “contém cartões de registro de sepulturas e memoriais militares em Zaporozhye; prêmios de soldados soviéticos que lá foram enterrados e libertaram a cidade; registros de ação de combate de unidades e formações do Exército Vermelho, mapas operacionais e um relatório do Departamento Político do 12º Exército sobre a vida dos moradores de Zaporozhye durante a ocupação nazista”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE