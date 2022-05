Apoie o 247

RT - Democratas nos EUA fizeram parceria com grandes empresas farmacêuticas e fundações amigáveis ​​lideradas por George Soros e Bill Gates para estabelecer pesquisas biológicas na Ucrânia, usando o projeto para gerar financiamento adicional para eleições, disseram os militares russos na quarta-feira no último briefing sobre os biolaboratórios.

“É preciso dizer que os ideólogos da pesquisa biológica militar dos EUA na Ucrânia são líderes do Partido Democrata”, disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe da Força Russa de Proteção Química, Biológica e de Radiação.

O governo dos EUA criou uma forma de financiar a pesquisa biológica e militar diretamente do orçamento federal, mas também usou garantias do governo para arrecadar fundos de “organizações não governamentais controladas pela liderança do Partido Democrata”, acrescentou Kirillov.

Como exemplo de tais organizações, ele mostrou um slide com os nomes da Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação [Bill e Hillary] Clinton, a Open Society e fundos de investimento de George Soros, a Fundação Rockefeller, a EcoHealth Alliance e a Rosemont de Hunter Biden. Parceiros Sêneca.

Kirillov também nomeou a Pfizer, Moderna, Merck e Gilead como “grandes empresas farmacêuticas” envolvidas neste esquema, usando-o para testar medicamentos, ignorando os padrões internacionais de segurança. Isso reduz o custo de sua pesquisa e desenvolvimento, argumentou Kirillov, e o aumento nos lucros farmacêuticos “permite que os líderes do Partido Democrata recebam contribuições financeiras adicionais para campanhas eleitorais e ocultem sua distribuição”.

Usando a Ucrânia como um teste efetivamente fora do controle internacional e alavancando as capacidades tecnológicas das empresas farmacêuticas transnacionais, o Pentágono “expandiu significativamente seu potencial de pesquisa não apenas no campo da criação de armas biológicas, mas também na obtenção de informações sobre resistência a antibióticos e presença de anticorpos a certas doenças em populações de regiões específicas”, observou Kirillov.

O chefe do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, disse à RT na semana passada que seu serviço “identificou claramente” americanos envolvidos em pesquisas biológicas militares na Ucrânia, incluindo funcionários do Departamento de Defesa dos EUA e várias empresas ligadas ao Pentágono.

Os EUA gastaram mais de US$ 224 milhões em programas biológicos na Ucrânia entre 2005 e o início de 2022, disse Bastrykin.

Os militares russos já apresentaram evidências do envolvimento do governo dos EUA em biolaboratórios ucranianos antes. No final de março, Kirillov mostrou slides que apontavam para o filho do atual presidente dos EUA, Joe Biden, Hunter, estar envolvido na obtenção de financiamento para alguns dos projetos. Kirillov também apresentou documentação que mostrava que Kiev estava interessado em equipar drones para distribuição de patógenos armados.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos de intermediação alemã e francesa foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

