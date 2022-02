Moscou diz que nova data para “invasão da Ucrânia” é outra fake news

Apoie o 247

TASS - O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, afirmou nesta quinta (17) que os rumores de que a Russia pode atacar a Ucrânia após 20 de fevereiro é mais uma fake news em circulação. "Parece que outra falsificação foi inventada. Espero que pelo menos você e eu não confiemos em tais falsidades", disse ele em entrevista.

Peskov lembrou que "houve muitas datas, e muito mais específicas", que “tudo comprovado como fake news, falsificações irresponsáveis, mas nenhum de seus autores acabou reconhecendo que estavam errados", concluiu Peskov.

Esta quinta-feira está assistindo uma escalada da crise ao redor da Ucrânia. Bombardeio pesado foi relatado na zona de conflito da região leste da Ucrânia de Donbass, enquanto as forças do governo e as forças de autodefesa das duas autoproclamadas repúblicas se acusam mutuamente de agressão.

