Moscou diz que Ucrânia perdeu 23.367 tropas, e não 3.000, como diz Zelensky

RT - A Ucrânia sofreu a “perda irreparável” de cerca de 23.367 soldados desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar em fevereiro, informou o Ministério da Defesa em Moscou no sábado.



Os números de baixas foram revelados pelo porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Igor Konashenkov, que disse que só na cidade de Mariupol a Ucrânia perdeu mais de 4.000 combatentes, incluindo “mercenários estrangeiros” e “nazistas” associados aos notórios regimentos Azov e Aidar.



Em um comunicado, o general acusou o presidente Volodymyr Zelensky de esconder a verdadeira escala das perdas de seu país, dizendo que o presidente "está com medo de dizer ao povo da Ucrânia" quantos soldados morreram.



Konashenkov explicou que a Rússia obteve documentos que comprovam os números e em breve publicará informações mais detalhadas desses arquivos.

A Ucrânia afirma ter perdido entre 2.500 e 3.000 soldados em todo o seu território. Este foi o número que Zelensky deu à CNN em uma entrevista na sexta-feira, enquanto afirmava que os militares russos haviam sofrido até 20.000 baixas. Moscou contesta fortemente as alegações de Zelensky. De acordo com uma contagem publicada pelo governo russo no mês passado, pouco mais de 1.3450 russos haviam morrido naquele momento.

Konashenkov disse que ao longo do dia, as forças russas lançaram ataques de mísseis de alta precisão em seis locais de equipamentos militares ucranianos e sete redutos de tropas, enquanto os meios aéreos russos destruíram 67 locais de tropas e equipamentos.



As forças russas derrubaram um avião de transporte militar ucraniano perto de Odessa, Konashenkov também afirmou, afirmando que o avião estava “entregando um grande lote de armas fornecidas à Ucrânia por países ocidentais”. A Rússia havia declarado anteriormente que tais remessas de armas estrangeiras seriam consideradas “alvos legítimos” por suas forças.



No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou um pacote de US$ 800 milhões em armas pesadas para a Ucrânia, incluindo peças de artilharia e helicópteros. De acordo com uma reportagem da CNN na sexta-feira, o primeiro voo de armas deste pacote deveria chegar à Ucrânia dentro de um dia.



Ao longo da noite de sexta-feira e na manhã de sábado, a Rússia usou ataques de alta precisão para destruir uma fábrica de veículos blindados em Kiev e um depósito de reparo militar na cidade de Nikolaev, no sul da Ucrânia, disse Konashenkov no sábado. Um total de 16 alvos foram atingidos durante a noite, incluindo unidades militares ucranianas, depósitos de armas e munições e instalações de radar, acrescentou.

Moscou alertou no início desta semana que intensificaria tais ataques e atingiria “centros de tomada de decisão” em Kiev em retaliação ao bombardeio da Ucrânia ao território russo. Kiev nega ter lançado tais ataques em solo russo.



A intensificação dos ataques da Rússia também ocorre depois que o cruzador Moskva, o carro-chefe da Frota do Mar Negro da Rússia, afundou após um incêndio a bordo que se espalhou para os depósitos de munição. A Ucrânia afirma ter atingido o navio com um míssil antinavio.



A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos de intermediação alemã e francesa foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.



Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

