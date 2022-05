Moscou diz que vai retaliar com medidas "de natureza militar-técnica" à adesão da Finlândia na Otan

Apoie o 247

ICL

247 - Moscou vai retaliar à adesão da Finlândia na Otan com medidas "de natureza militar-técnica", afirmou a chancelaria russa.

“A Rússia será forçada a tomar medidas de retaliação, tanto de natureza militar-técnica quanto de outra natureza, a fim de interromper as ameaças à sua segurança nacional que surgem a esse respeito”, disse o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, “a adesão da Finlândia à Otan certamente ameaça a segurança da Rússia e implicará que a Rússia elabore medidas para garantir sua segurança”, disse ele, conforme a agência de notícias estatal russa RIA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O alerta veio após a notícia de que o governo finlandês está disposto a acelerar o processo de adesão. "A Finlândia deve solicitar a adesão à Otan sem demora", disseram o presidente Sauli Niinisto e a primeira-ministra Sanna Marin em um comunicado conjunto. O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a entrada da Finlândia na aliança seria "suave e rápida".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chanceler croata rejeita veto proposto por presidente

O principal diplomata da Croácia, Gordan Grlic Radman, rejeitou a declaração do presidente, Zoran Milanovic, propondo vetar a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan. O chanceler prometeu que o governo garantiria que eles fossem trazidos para a aliança.



“Não seremos a única nação a desafiar os princípios e valores da Otan, à qual lutamos tanto para nos unir”, disse o ministro das Relações Exteriores a repórteres em Zagreb na quinta-feira antes de uma reunião de gabinete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reino Unido compromete-se a defender a Suécia e a Finlândia

A Grã-Bretanha fornecerá assistência militar à Suécia e à Finlândia se esses países forem atacados, inclusive durante o período de transição para a adesão à Otan, disse Boris Johnson. O primeiro-ministro visitou os dois países na quarta-feira para assinar acordos bilaterais de segurança.

“Vale a pena enfatizar que, se a Suécia fosse atacada e nos procurasse em busca de ajuda e apoio, nós o forneceríamos, mas cabe à Suécia fazer o pedido e especificar exatamente qual apoio é solicitado”, disse Johnson a repórteres durante uma coletiva de imprensa com a premiê sueca Magdalena Andersson.



Ele acrescentou: “o que estamos dizendo enfaticamente é que no caso de um desastre ou no caso de um ataque à Suécia, o Reino Unido viria em auxílio da Suécia com o que a Suécia solicitasse”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE