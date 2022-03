Moscou pode reiniciar diálogo com Washington sobre segurança 'se EUA estiverem prontos', diz Ryabkov

Apoie o 247

Sputnik - O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, disse neste sábado (12) que nem todas as recentes propostas da Rússia a respeito de segurança se mantêm, uma vez que a situação mudou.

"A conjuntura mudou completamente, agora a situação é radicalmente diferente, e a questão é como assegurar que os objetivos da operação militar especial colocados pelas nossas autoridades sejam alcançados. Esses objetivos foram repetidamente anunciados, são bem conhecidos", disse o diplomata no ar do canal de TV Pervy.

Contudo, o vice-chanceler confirmou que a Rússia está disposta para trabalhar com os EUA em assuntos de segurança e também no tratado Novo START de Redução de Armas Estratégicas:

"Se os americanos estiverem prontos para isso, para reiniciar o diálogo, certamente, podemos e estamos dispostos a isso, tanto como para o trabalho no âmbito do Novo START, onde também há uma certa pausa. Tudo depende de Washington".

Ao mesmo tempo, Moscou adverte Washington de "passos imprudentes" na área de estabilidade estratégica. As declarações norte-americanas sobre a Terceira Guerra Mundial é uma tentativa de jogar com as emoções, de acordo com Ryabkov.

"Entretanto, o chefe de Estado dos EUA fala abertamente sobre a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial. É uma tentativa de brincar com os nervos, uma tentativa de impor a sua agenda a toda a comunidade internacional. Para nós, os objetivos destrutivos dessa linha são óbvios."

Mesmo assim, a Rússia não vai conduzir o diálogo sobre temas "que nos sejam impostos pela administração norte-americana", ressaltou o diplomata.

"Agora está em curso uma aberta guerra econômica contra a Federação da Rússia, há uma especulação descarada sobre certas oportunidades que o sistema financeiro e bancário americano tem".

No momento, toda a natureza intrínseca da política de sanções dos EUA "se tornou completamente visível em toda sua repugnante e inaceitável essência antirrussa", disse ele.

Por outro lado, Moscou está satisfeita com a forma como desenvolve o diálogo com a China, que permanece um parceiro fiável da Rússia: "É o nosso vizinho mais próximo, nosso amigo, parceiro estratégico, parceiro fiável". De acordo com suas palavras, nas relações russo-chinesas foram acumulados "recursos únicos e especiais".

