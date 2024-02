Apoie o 247

247 - O serviço federal de vigilância veterinária e fitossanitária da Rússia expressou sua preocupação com a presença de moscas-das-frutas em bananas procedentes do Equador e instou o país andino a interromper parcialmente sua importação, informa o canal RT.

De acordo com o comunicado, "em relação à detecção sistemática de uma praga quarentenária perigosa para a Rússia e os países membros da União Econômica Euroasiática", o serviço enviou uma solicitação ao ministro da Agricultura e Pecuária do Equador, Franklin Danilo Palacios Márquez, para suspender as cinco empresas comercializadoras de bananas que cometeram o maior número de infrações.

Assim, a partir do dia 5 de fevereiro, Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo, a Associação de Produção Agropecuária do Oro e a Banano do Sul não poderão continuar importando banana para a Rússia, pela presença de moscas-das-frutas em seus produtos.

Da mesma forma, o serviço também advertiu que, caso a parte equatoriana não adote medidas eficazes e continuem sendo detectadas moscas-das-frutas nas bananas equatorianas, "será obrigado a passar para a próxima fase e introduzir medidas restritivas".

A mosca-das-frutas é considerada um inseto praga perigoso, pois pode causar doenças parasitárias em animais domésticos e humanos. Geralmente vive em resíduos orgânicos, tanto de origem vegetal quanto animal, por isso pode infestar muitos alimentos, principalmente em contêineres de transporte, como verduras, frutas, farinha e soja. Além disso, é vetor de cólera.

A decisão coincide com o envio de equipamento militar russo pertencente ao Equador aos Estados Unidos. O Equador pode transferir material de guerra russo para os EUA porque é “sucata”, declarou na semana passada o presidente do país latino-americano, Daniel Noboa, em entrevista à estação de televisão Ecuavisa.

A decisão do Equador de transferir equipamento militar antigo da Rússia para os EUA foi tomada sob pressão e é “precipitada”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. “Nossos parceiros estão perfeitamente cientes das disposições dos contratos, que incluem a obrigação de usar a propriedade entregue para os fins declarados e de não transferi-la a terceiros sem obter o acordo correspondente do lado russo”, observou Zakharova, acrescentando que esta é uma decisão “precipitada” que – disse ela – “foi tomada pelo lado equatoriano sob forte pressão de partes interessadas externas”.

Entretanto, a chefe do Comando Sul do Pentágono, general Laura Richardson, afirmou recentemente que os EUA estão em conversações com vários países latino-americanos com o objetivo de fornecer à Ucrânia equipamento militar de fabricação russa em troca de novas armas.

