Sputnik - O chefe do Comitê de Investigação da Rússia ordenou na segunda-feira uma investigação sobre o assassinato sem sentido de um soldado russo capturado por um nacionalista na Ucrânia.

Um vídeo de um prisioneiro de guerra sendo brutalmente espancado e morto dentro de um prédio residencial na Ucrânia foi compartilhado online.

O soldado estava com as mãos amarradas atrás das costas.

Os corpos de vítimas de nacionalistas ucranianos foram encontrados nas fundações de edifícios em Mariupol, alguns deles severamente mutilados, disse o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira.

O relatório da Defesa russa aparece enquanto as forças da República Popular de Donetsk (DPR), juntamente com as tropas russas, estão limpando Mariupol das forças restantes do batalhão nacionalista Azov da Ucrânia.

A Rússia lançou uma operação militar no mês passado com o objetivo declarado de pôr fim aos crimes de guerra cometidos por tropas ucranianas contra civis durante uma ofensiva de oito anos contra rebeldes nas províncias do leste da Ucrânia.

