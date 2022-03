Moscou reitera que não busca "dividir o território ucraniano em partes"

Apoie o 247

RT - As ações militares da Rússia na Ucrânia se devem à intenção de Moscou de garantir sua própria segurança diante do aumento da presença da infraestrutura da Otan no país vizinho e da "ideologia nazista" do governo ucraniano, disse o porta-voz do presidente russo Dmitri Peskov entrevista para a Sky News Arabia.

"Após o golpe de 2014, a Ucrânia está sob a influência da ideologia nazista", disse Peskov. "Queremos livrá-lo dessa ideologia. Além disso, a presença da infraestrutura da Otan que ameaça diretamente a segurança da Rússia aumentou na Ucrânia", disse ele.

"Não pretendemos dividir o território ucraniano em partes, mas estamos tentando obter garantias para nossa própria segurança", disse o porta-voz do Kremlin.

Peskov também observou que a Rússia está ansiosa pela terceira rodada de negociações com as autoridades ucranianas na Bielorrússia: "Esperamos que a Ucrânia ouça a posição e as preocupações da Rússia, o que, de fato, é necessário para encerrar a operação militar".

