Moscou: Ucrânia deve garantir que não usará corredor humanitário no mar Negro para fins militares

Sputnik Brasil - A Ucrânia deve oferecer garantias de que o corredor humanitário no mar Negro não será utilizado para fins militares, disse nesta terça-feira (1º) o vice-chanceler russo, Sergei Vershinin, durante reunião com o embaixador turco, Mehmet Samsar, em Moscou.

"No decorrer da reunião, foram analisados todos as tendências-chave da cooperação russo-turca nas plataformas internacionais, sobretudo a Iniciativa do mar Negro sobre a retirada de produtos agrícolas a partir dos portos ucranianos no contexto do ato terrorista de Kiev em relação a Sevastopol", diz o comunicado no site do ministério.

Também hoje (1º), o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, discutiu com seu homólogo turco, Hulusi Akar, a suspensão pelo lado russo da implementação de acordos sobre a exportação de produtos.

"Em 1º de novembro, o ministro da Defesa russo, general do Exército, Sergei Shoigu, por iniciativa do lado turco, manteve conversas telefônicas com o ministro da Defesa turco Hulusi Akar. implementação de acordos sobre a exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos como parte da Iniciativa de Grãos do mar Negro", disse o ministério.

O muito discutido acordo de grãos foi assinado pela Rússia e pela Ucrânia em 22 de julho deste ano no Palácio Dolmabahce, em Istambul, na presença do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e do secretário-geral da ONU, António Guterres, que ajudaram a mediar o acordo.

Moscou decidiu sair do acordo de grãos após um ataque de drones de Kiev à Frota russa do Mar Negro e contra navios civis em Sevastopol, que ocorreu no dia 29 de outubro.

