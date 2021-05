Motim em prisão na Guatemala deixa pelo menos 14 mortos (vídeo)

Sputnik - Um motim nesta quarta-feira (19) em uma prisão guatemalteca continua sem controle e o número preliminar de presos mortos é de 14, informou a mídia local.

Até o momento, pelo menos 14 internos morreram dentro do centro de detenção de Cantel, Quetzaltenango, em fatos que poderiam ter ocorrido sob o olhar de agentes do Sistema Penitenciário, informou a Rádio Punto.

#Actualización | De momento se reportan al menos 14 reos fallecidos en el interior del centro de detención en Cantel, Quetzaltenango, en hechos que podrían haber ocurrido ante la mirada de agentes del Sistema Penitenciario.



​Nas redes sociais circula a teoria de que a revolta foi por causa do assassinato da companheira de um traficante de drogas local, mas o Ministério do Interior, o Sistema Penitenciário e a Polícia Nacional Civil do país localizado na América Central afirmam desconhecer as causas.

