Motorista é agredido e morto após negar entrada de passageiros sem máscara

247 - Um motorista de ônibus foi declarado em morte cerebral na França depois de ter sido agredido por pessoas que ele não permitiu que entrassem no veículo porque estavam sem máscaras. O uso desses equipamentos de segurança é obrigatório nos transportes públicos do país para evitar a propagação do novo coronavírus. A informação é do portal Correio Braziliense.

Um dos agressores foi detido e os demais estão foragidos, informou à AFP uma fonte policial da cidade de Bayonne (sudoeste), onde aconteceu a agressão.

O grupo tentou subir no ônibus no domingo (5/7) à noite sem pagar a passagem nem usar máscaras.

