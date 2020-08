Mourão diz que Brasil enviará ajuda humanitária ao Líbano

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse à CNN Brasil que o Brasil enviará ao Líbano ajuda humanitária, em decorrência da enorme explosão que vitimou a capital do país, Beirute.

Apesar de confirmar o envio de ajuda, já adiantada por Bolsonaro, Mourão lembrou que o Brasil também passa por um momento delicado por conta da pandemia de coronavírus. "O presidente está vendo o que a gente pode fazer, nós também vivemos uma situação complicada aqui em termos fiscais. Estamos combatendo aqui a pandemia, é um momento difícil para o País, mas a gente sempre lembra que nós temos uma comunidade de descendentes libaneses aqui muito grande, ela é muito forte aqui no Brasil, e naquilo que estiver dentro da nossa possibilidade a gente vai ajudar".

Questionado sobre o envio de militares ao Líbano, Mourão afirmou não julgar necessária tal atitude. "Acho que militar não, acho que agora é ajuda humanitária. Talvez, se for o caso e dependendo do que o Ministério da Defesa avaliar, e se o governo do Líbano ainda precisar, é gente especializada para auxiliar na localização de desaparecidos".

