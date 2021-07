Movimentos estadunidenses contrários ao bloqueio enviam 6 milhões de seringas a Cuba

247 - Grupos nos Estados Unidos contrários ao bloqueio anunciaram que vão enviar a Cuba 6 milhões de seringas para impulsionar a vacinação contra a Covid-19.

"Basta de seguirmos estrangulando o governo cubano através do sofrimento do povo cubano", afirmou o cubano-americano Felix Sharpe-Caballero, um dos impulsionadores do projeto, informa o UOL.

Em ato na embaixada de Cuba em Washington, o ativista destacou que estas seringas, das quais dois milhões chegaram no sábado passado ao porto cubano de Mariel, permitirão continuar a imunização contra o coronavírus na ilha que, segundo a Organização Pan-americana da Saúde (Opas), atravessa uma situação sanitária "preocupante".

A compra e o envio de seringas foram coordenados pela Global Health Partners, uma organização americana que envia remédios e suprimentos médicos a Cuba desde 1994.

Também participam desta iniciativa a Campanha #SavingLives (coalizão de dezenas de grupos contrários ao embargo), as organizações Codepink e The People's Forum, o Sindicato Internacional de Estivadores e Armazéns (ILWU), a organização Socialistas Democráticos da América (DSA) e dois grupos formados por cubano-americanos: o Movimento Não Embargo Cuba e Pontes de Amor.

