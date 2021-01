Movimentos sociais de Cuba e EUA realizam evento contra bloqueio

Cubanos e estadunidenses realizam neste sábado um encontro de solidariedade com a ilha e de repúdio ao bloqueio econômico, comercial e financeiro que Washington mantém contra a nação caribenha há quase seis décadas edit

247 - O Instituto Cubano de Amizade com os Povos (Icap) promove neste sábado (16) um evento de solidariedade a Cuba e de combate ao bloqueio estadunidense. O encontro virtual terá como tema central os danos causados ​​ao setor agrícola cubano.

Os conferencistas cubanos dialogarão com congressistas norte-americanos e agricultores do estado de Minnesota, informa a Prensa Latina.

Dirigentes do Icap e representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura do país antilhano, bem como agricultores, vão denunciar os danos que enfrentam diariamente devido às medidas coercitivas impostas pela Casa Branca.

Enquanto isso, os participantes norte-americanos abordarão os obstáculos que a política de seu governo lhes impõe, dificultando seu comércio com Cuba, apesar do amplo interesse que demonstram, principalmente os produtores de alimentos.

