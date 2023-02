MRE da China diz que Biden violou etiqueta diplomática ao fazer comentários sobre Xi

Presidente dos EUA havia dito a Xi que a China poderia perder investimentos ocidentais se apoiasse as ações da Rússia na Ucrânia edit

Sputnik - Declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que alertou o presidente chinês, Xi Jinping, de perder investimentos ocidentais se Pequim continuasse apoiando Moscou são irresponsáveis e violam os fundamentos da etiqueta diplomática, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, nesta quinta-feira (9).

Em uma entrevista à PBS Newshour na quarta-feira (8), Biden disse que durante um telefonema no verão passado, ele alertou Xi que a China poderia perder investimentos ocidentais se apoiasse as ações da Rússia na Ucrânia. Durante a entrevista, Biden acrescentou que o líder chinês enfrenta enormes problemas, inclusive na economia, mas também tem um grande potencial.

"Tais declarações do lado dos EUA são extremamente irresponsáveis e violam os fundamentos da etiqueta diplomática. A China expressa profunda insatisfação e se opõe fortemente a isso", disse a porta-voz em um briefing.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, em resposta ao pedido das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para protegê-las da intensificação dos ataques das tropas ucranianas. Os países ocidentais impuseram sanções abrangentes contra a Rússia e aumentaram sua ajuda militar, humanitária e financeira à Ucrânia.

Em dezembro de 2022, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que Washington estava preocupado com o alinhamento da China com a Rússia em meio a sua operação militar especial na Ucrânia e monitorando de perto a atividade de Pequim para ver se o país forneceu qualquer assistência militar ou de evasão de sanções a Moscou.

