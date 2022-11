MRE da Rússia convoca embaixador da Noruega em Moscou após prisão de cidadãos russos

Moscou também é chamada a Oslo para abandonar as ações russofóbicas e a perseguição de cidadãos russos com base na nacionalidade edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O embaixador norueguês na Rússia, Robert Kvile, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta segunda-feira (28), informou o ministério.

"O embaixador do Reino da Noruega, Robert Kvile, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia em 28 de novembro em conexão com as detenções e julgamentos ocorridos nos últimos meses contra cidadãos russos sob a acusação de uso ilegal de veículos aéreos não tripulados", diz o comunicado da pasta.

Kvile foi informado sobre a inadmissibilidade de tais práticas, bem como que as sentenças contra cidadãos russos têm motivação política e nada têm a ver com os princípios da Justiça justa e imparcial.

Moscou também é chamada a Oslo para abandonar as ações russofóbicas e a perseguição de cidadãos russos com base na nacionalidade.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.