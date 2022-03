MRE da Rússia entrega à Embaixada dos EUA lista de diplomatas que serão expulsos

Apoie o 247

247, com Sputnik Brasil - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia forneceu à Embaixada dos EUA uma lista de diplomatas norte-americanos que serão expulsos, em movimento de retaliação à decisão semelhante de Washington.

Os EUA e seus aliados iniciaram nova rodada de expulsões de diplomatas russos no mês passado após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia.

Na ocasião, Washington expulsou 12 diplomatas russos que trabalhavam na ONU, alegando "espionagem", e chegou a declarar o vice-embaixador Sergei Trepelkov persona non grata.

Também nesta quarta-feira, 23, o embaixador russo na Polônia, Sergey Andreyev, recebeu uma nota diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Polônia sobre a expulsão de 45 diplomatas russos.



"Recebi uma nota do Ministério das Relações Exteriores [polonês] sobre a expulsão de 45 nossos funcionários - embaixada, missão comercial - devido a atividades que não cumprem a Convenção de Viena", disse ele a repórteres após sua visita ao Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira, conforme a agência de notícias TASS.



De acordo com Andreyev, "não há motivos para isso" decisão.

"Nossos funcionários têm feito um trabalho diplomático e comercial normal", disse o enviado. "Não há fundamento para tais acusações."

