Muçulmano Humza Yousaf vence disputa para se tornar próximo premiê da Escócia

Reuters - Membros do Partido Nacional Escocês (SNP) escolheram Humza Yousaf para ser o próximo primeiro-ministro da Escócia nesta segunda-feira, depois de uma disputa acirrada que expôs profundas divisões no partido sobre políticas e uma campanha de independência paralisada.

O político muçulmano de 37 anos sucederá Nicola Sturgeon como líder do partido e, sujeito a votação no Parlamento escocês, assumirá o cargo de chefe do governo semiautônomo.

Ao definir suas metas, Yousaf disse que se concentrará em enfrentar a crise do custo de vida e fazer um esforço renovado pela independência escocesa.

"O povo da Escócia precisa de independência agora mais do que nunca, e seremos a geração que a entregará", disse ele em Edimburgo após o resultado.

A vitória de Yousaf foi confirmada após uma campanha de seis semanas em que os três candidatos passaram grande parte da disputa criticando o desempenho um do outro em uma série de ataques pessoais.

A unidade do SNP, que havia sido um dos pontos fortes do partido, se desfez em discussões sobre como conseguir um segundo referendo de independência e a melhor maneira de introduzir reformas sociais, como direitos dos transexuais.

Yousaf assume um partido com o objetivo primordial de acabar com a união de três séculos da Escócia com a Inglaterra.

Mas enquanto cerca de quatro em cada dez escoceses ainda apoiam a independência, de acordo com uma pesquisa deste mês, a saída de Sturgeon, uma líder carismática e firme, pode desacelerar parte do ímpeto por trás do desmembramento do Reino Unido.

A tensa disputa pela liderança aliviou alguma pressão sobre o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que está lidando com divisões em seu próprio partido, ondas de greves industriais e altos níveis de inflação.

Yousaf conquistou 24.336 dos votos dos membros do SNP no primeiro turno, enquanto sua principal rival Kate Forbes 32, ministra das Finanças da Escócia, ficou em segundo lugar, com 20.559 votos. Ash Regan, que deixou o governo por causa de sua oposição às mudanças propostas para o reconhecimento de gênero, ficou em terceiro lugar, com 5.599 votos.

