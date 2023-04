Mudando a rota: Rússia vai desviar 140 milhões de toneladas de petróleo da Europa para Ásia

Apoie o 247

Sputnik - Em 2023, a Rússia redirecionará 140 milhões de toneladas das exportações de petróleo e produtos petrolíferos para a Ásia das 220 milhões de toneladas antes destinadas à Europa, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak à margem da reunião do Conselho da Administração do Instituto de Energia de Moscou.

"Neste ano serão tomados 140 milhões de toneladas de petróleo e derivados. Haverá cerca de 80 a 90 milhões de toneladas no Ocidente", disse ele.

Em 2022, cerca de 40 milhões de toneladas foram dos mercados europeus para o Oriente. Assim, a Rússia em 2023 planeja redirecionar para a Ásia mais de 60% das exportações de petróleo e produtos petrolíferos anteriormente destinadas para a Europa.

Em fevereiro, o vice-primeiro-ministro russo informou que as exportações de petróleo da Rússia em 2022 atingiram 242 milhões de toneladas, um aumento de 7,6%. De acordo com o Serviço Federal Alfandegário, em termos monetários, os exportadores aumentaram as exportações de combustíveis minerais, petróleo e produtos de destilação em 42,8% em comparação com 2021, até US$ 383,7 bilhões (R$ 1,935 trilhão).

Ao mesmo tempo, os ganhos do orçamento de petróleo e gás para o primeiro trimestre deste ano diminuíram 45% ao ano, que, de acordo com o Ministério das Finanças, "é principalmente devido ao declínio nas cotações de preço do petróleo da marca russa Urals e uma diminuição no volume de exportações de gás natural".

A agência espera uma "redução gradual nos descontos de preços" da Urals e a recuperação das receitas fiscais no segundo semestre de 2023.

