Muito aplaudido no Congresso, Alberto Fernández anuncia projeto de legalização do aborto

247 - Aplaudido no Congresso argentino, Alberto Fernández anunciou que enviará aos parlamentares o projeto de legalização do aborto no prazo de dez dias.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a fala foi uma das mais ovacionadas durante os quase 80 minutos de discurso do peronista neste domingo (1º), diante de deputados e senadores. Do lado de fora do Congresso, em Buenos Aires, milhares de manifestantes também receberam a notícia com entusiasmo. "

A matéria ainda acrescenta que "a abertura do ano legislativo é um ritual importante no calendário do país. O presidente de centro-esquerda empossado em dezembro, acompanhado da vice, Cristina Kirchner, apresentou as prioridades para 2020. Outro tema abordado foi a renegociação da astronômica dívida argentina."