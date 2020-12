Mulher de 101 anos é primeira vacinada na Alemanha

BERLIM (Reuters) - Uma mulher de 101 anos se tornou a primeira alemã a receber uma vacina contra o coronavírus no sábado, um dia antes do início oficial da campanha de vacinação do país, informou a emissora local MDR.

A mulher, de Halberstadt, na serra do Harz, mora em um asilo para idosos, onde 40 residentes e 11 funcionários foram vacinados, informou o MDR.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, disse no sábado que caminhões estavam a caminho para entregar a vacina em asilos, que são os primeiros na fila para receber a vacina.

O governo federal está planejando distribuir mais de 1,3 milhão de doses de vacinas para as autoridades de saúde locais até o final deste ano e cerca de 700.000 por semana a partir de janeiro.

“Pode haver alguns soluços em um ponto ou outro no início, mas isso é normal quando um processo logisticamente complexo começa”, disse Spahn.

A Alemanha, com uma população de 83 milhões, construiu mais de 400 centros de vacinação, incluindo locais como os antigos aeroportos Tegel e Tempelhof de Berlim e o salão de feiras de Hamburgo.

A vacinação será gratuita e disponível para todos a partir de meados de 2021, quando se espera que os grupos prioritários tenham concluído as campanhas de vacinação. Não há obrigação de ser inoculado.

O número de casos confirmados de COVID-19 na Alemanha aumentou em 14.455 para 1.627.103, dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas mostraram no sábado. Mais de 29.000 pessoas morreram no total.

