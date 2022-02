Mulher de jogador do Olímpia é assassinada durante festival de música no Paraguai (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jogador Ivan Torres, do Olímpia, do Paraguai, viveu uma verdadeira noite de terror no último domingo (30). A esposa do meia, Cristina Vita Aranda, foi morta durante uma troca de tiros em meio a um festival de música no teatro Jose Asuncion em San Bernardino, no Paraguai. A informação é do portal Época.

Cristina, de 29 anos, estava em uma zona vip do evento quando foi atingida com tiro na cabeça. A personal trainer chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Ela deixa três filhos.

Além de Aranta, um homem morreu, identificado como Marcos Ignacio Rojas, e outras quatro pessoas ficaram feridas. As autoridades locais estão investigando o caso para identificar os envolvidos. De acordo com a imprensa local, a troca de tiros ocorreu por conta de disputas do tráfico de drogas.

No seu Instagram, Torres publicou um vídeo lamentando a morte de Cristina e agradeceu os 11 anos em que a companheira este ao seu lado.

“É assim que vou lembrar de você meu amor, com esse sorriso lindo e esse coração grande. Prometo que sentirei muito a sua falta, nada será o mesmo sem você, só tenho a agradecer por esses 11 anos ao meu lado, por me ensinar a reconhecer meus erros, a perdoar, a acreditar, a ser melhor, a amar incondicionalmente”, disse o jogador.

Dos muertos y varias personas heridas deja balacera durante concierto donde participaba el Binomio de Oro en Paraguay

Una de las personas fallecidas es la reconocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien juega para Olimpia de Paraguay. pic.twitter.com/QeXv9BclGL — Transmecarradio (@transmecarradio) January 31, 2022





