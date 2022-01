Mulher é presa nos EUA após xingar, ameaçar e cuspir em menino judeu de apenas 8 anos

Christina Darling, de 21 anos, foi presa do lado de fora de uma sinagoga em Nova Iorque edit

247 - Uma mulher de 21 anos foi presa pela polícia de Nova York, nos Estados Unidos, após xingar, ameaçar e cuspir em um menino judeu de apenas oito anos. Segundo o jornal O Globo, Christina Darling foi indiciada por assédio agravado como crime de ódio.

O pai das vítimas, Aryah Fried, contou em entrevista à uma emissora local que a mulher gritou "algo como Hitler deveria ter matado todos vocês" para um grupo de três crianças que estava do lado de fora do templo. Fried então contou que seu filho respondeu que salvaria sua irmã. Neste momento, a mulher teria desferido a cusparada e ameaçado o menor mais uma vez.

“Espero que ela entenda a gravidade do que fez. Fazer isso com qualquer um é obviamente problemático, mas um adulto fazer isso com uma criança é loucura”, disse Fried.

