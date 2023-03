Mulher mata 6 pessoas em escola de Nashville, nos EUA

Uma mulher de 28 anos matou três crianças e três adultos com armas de fogo, informou a polícia local. A atiradora morreu em confronto com policiais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma mulher de 28 anos entrou em uma escola na cidade de Nashville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27). Ela matou três crianças e três adultos com armas de fogo, informou a polícia local. A atiradora morreu em confronto com policiais.

De acordo com o porta-voz da Polícia Metropolitana de Nashville, Don Aaron, policiais responderam a um chamado de tiroteio às 10h13 da manhã no horário local. Ao chegar na escola, ouviram tiros no segundo andar, onde encontraram a atiradora com dois fuzis e uma pistola.

O K-12 School Shooting Database, um projeto independente online, disse que 89 tiroteios em escolas aconteceram nos EUA em 2023. No ano passado, houve 303 incidentes do tipo, o maior número de casos desde 1970, apontaram os números do projeto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.