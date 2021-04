Mulheres brasileiras são vítima de xenofobia na Europa por conta da variante do coronavírus

Postagens no Twitter associam as mulheres brasileiras à promiscuidade, à prostituição e à nova variante brasileira do coronavírus. Também há piadas com o sotaque e aparência das mulheres edit

247 - Brasileiros na Europa vem sendo alvo de xenofobia por conta da variante nacional do coronavírus, a P.1. No Twitter francês, a hashtag #VariantBresilien espalhou vídeos e memes ofensivos, com as postagens dirigidas particularmente às mulheres brasileiras.

As publicações associam as mulheres brasileiras à promiscuidade à prostituição e ao vírus. Também há piadas com o sotaque e aparência das mulheres.

Em um vídeo publicado na rede social, um homem vai até o Bois de Boulogne em Paris, ponto conhecido pela prostituição de transexuais, e pergunta se as mulheres são brasileiras: "Variante brasileira? Você acaba de chegar à França?", pergunta ele.

Em uma publicação que viralizou, um comediante pergunta: "Voos entre França e Brasil suspensos... E quanto ao Bois de Boulogne, o que acontece?"

