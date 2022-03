Mulheres trans são impedidas de sair da Ucrânia por decreto que proíbe homens de deixar o país

Apoie o 247

ICL

247 - Reportagem publicada nesta terça-feira, 22, no jornal inglês The Guardian mostra que mulheres transexuais vêm enfrentando dificuldade para cruzar a fronteira da Ucrânia para a Polônia, por conta do não reconhecimento de sua identidade de gênero.

Na Ucrânia, homens estão proibidos de deixar o país. De acordo com relatos, os que não se juntam aos esforços de guerra ou não seguem a linha dos nacionalistas são humilhados publicamente.

Desde o decreto, em 24 de fevereiro, ativistas de direitos humanos relatam que mulheres trans, mesmo com certidões que comprovam a mudança de gênero, são proibidas de cruzar a fronteira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Judis, uma mulher transgênero que tentou sair do país no dia 12 de março, mas foi detida por soldados, contou ao jornal inglês que foi insultada.

"Você é um homem, caia fora daqui", disse um militar à ucraniana. "Ele me disse que eu deveria ser grata por não chamarem a polícia, mesmo que eu tenha um documento legal que prove que sou mulher", contou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os guardas te despem e tocam seu corpo inteiro. Dá para ver no rosto que eles ficam se perguntando 'quem é essa pessoa?' como se você fosse um animal ou algo do tipo", acrescentou Judis, referindo-se à experiência traumática.

Segundo declarou ao The Guardian, Judis ainda não desistiu de tentar sua saída do país. "Quero ser livre para fazer o que quiser", diz. "Vou tentar cruzar a fronteira novamente porque é um direito meu".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Rainbow Europe, a Ucrânia ocupa a posição 39 no ranking de 49 países europeus com melhores condições para os LGBTQIA+. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido no país e não existe uma legislação sólida para proteger LGBTQIA+. O governo passou a reconhecer a identidade de pessoas transexuais somente em 2017.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: